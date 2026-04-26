Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Омен. Обличие зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов и серий всего в сериале «Мир юрского периода: Теория хаоса»?

Сколько сезонов и серий всего в сериале «Мир юрского периода: Теория хаоса»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 апреля 2026

В мультсериале 4 сезона и 39 серий. Это полностью завершённый проект — 4-й сезон стал финальным.

Вот распределение по сезонам:

  • Сезон 1 — 10 серий (май 2024)
  • Сезон 2 — 10 серий (октябрь 2024)
  • Сезон 3 — 10 серий (апрель 2025)
  • Сезон 4 — 9 серий (ноябрь 2025)

Сериал выходил на Netflix и является прямым продолжением другого мультсериала — «Мир юрского периода: Лагерь мелового периода» (5 сезонов, 49 серий, 2020–2022). Если хотите полную картину — начинать лучше с «Лагеря», потому что «Теория хаоса» продолжает историю тех же персонажей спустя шесть лет. Каждая серия длится около 24 минут, так что все 4 сезона можно посмотреть примерно за 16 часов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мир Юрского периода: Теория хаоса
Мир Юрского периода: Теория хаоса боевик, приключения
2024, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 57 комментариев
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 18 комментариев
Так все таки сняли продолжение сериала Анна детектив 3 или нет? 3 комментария
Россиянам будут начислять пенсию по новым правилам СФР — проверяйте «Госуслуги»
Вот как чистили серебро хозяйки в СССР: средство копеечное, а результат отличный – теперь всегда так делаю
Посыпаю банановую кожуру солью и радуюсь своей находке: сказочный лайфхак особенно выручает в июне
«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием
«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга
Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер
«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне
Жителям СССР Монро показали уже после «похорон»: 44 млн человек ломились в кинотеатры 2 года
Включил «Трех богатырей», а в них нет правды о прошлом Алеши: отвечаем, где родился и умер былинный молодец
«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но включите этот с Устюговым: рейтинг 8,3 — лучшая драма о белогвардейцах
Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше