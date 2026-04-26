Сколько сезонов и серий всего в сериале «Мир юрского периода: Теория хаоса»?

В мультсериале 4 сезона и 39 серий. Это полностью завершённый проект — 4-й сезон стал финальным.
Вот распределение по сезонам:
Сериал выходил на Netflix и является прямым продолжением другого мультсериала — «Мир юрского периода: Лагерь мелового периода» (5 сезонов, 49 серий, 2020–2022). Если хотите полную картину — начинать лучше с «Лагеря», потому что «Теория хаоса» продолжает историю тех же персонажей спустя шесть лет. Каждая серия длится около 24 минут, так что все 4 сезона можно посмотреть примерно за 16 часов.
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