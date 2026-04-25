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Сколько сезонов и серий всего в сериале «Демоны да Винчи»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 апреля 2026 Дата обновления ответа: 25 апреля 2026

В сериале «Демоны да Винчи» (Da Vinci's Demons) 3 сезона и 28 серий. Сериал выходил с 2013 по 2015 год на канале Starz. Он полностью завершён.

Вот разбивка по сезонам:

  • Сезон 1 — 8 серий (апрель – июнь 2013)
  • Сезон 2 — 10 серий (март – май 2014)
  • Сезон 3 — 10 серий (октябрь 2015)

Каждая серия длится около 50–55 минут. На весь сериал уйдёт примерно 28 часов — это чуть больше суток непрерывного просмотра, а при темпе пара серий в день можно уложиться в две недели.

Третий сезон стал последним — сериал закрыли после него. История Леонардо получает финал, хотя часть зрителей отмечает, что некоторые линии могли бы быть развёрнуты подробнее. Тем не менее основные сюжетные арки завершены.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Демоны Да Винчи
Демоны Да Винчи драма, ужасы
2013, США
7.0
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