Сколько сезонов и серий в турецком сериале «Клятва»?

Сколько сезонов и серий в турецком сериале «Клятва»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

В настоящее время сериал состоит из 3 полностью вышедших сезонов (350 серий). В сентябре 2021 года начался показ 4-го сезона. Шоу рассказывает о судьбе девушки по имени Рейхан. После смерти матери она остается совершенно одна. Давний друг ее семьи, богатый и влиятельный бизнесмен Хикмет, обращается к героине с необычной просьбой – выйти замуж за его сына Эмира. Дело в том, что Хикмет тяжело болен, по прогнозам врачей, жить ему осталось недолго. Но мужчина не может уйти, не позаботившись о судьбе своего инфантильного и не по годам неразумного наследника. Он надеется, что брак с мудрой и спокойной девушкой пойдет Эмиру на пользу. Сын не в восторге от идеи отца, но кто знает, что готовит ему будущее?

Главные роли в сериале сыграли Озге Ягиз и Гекберк Демирчи.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

