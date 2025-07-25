Меню
Сколько сезонов и серий в сериале «Жизнь по вызову»?

Сколько сезонов и серий в сериале «Жизнь по вызову»?

Олег Скрынько 25 июля 2025 Дата обновления: 25 июля 2025
Наш ответ:

«Жизнь по вызову» — российский драматический сериал, стартовавший в онлайн-кинотеатре KION в августе 2022 года. На данный момент шоу насчитывает три сезона, каждый из которых включает по десять эпизодов. Продолжительность каждой серии — в районе 34 минут. В настоящее время в производстве пребывает «Жизнь по вызову. Фильм», который станет продолжением сериала. Ожидается, что релиз состоится в 2025 году. Кроме того, франшиза включает два документальных фильма — «Жизнь по вызову. Док» (2023) и «Жизнь по вызову. Мужской взгляд» (2024).

Франшиза повествует о бизнесмене Александре Шмидте по прозвищу Мэджик, который управляет индустрией эксорт-услуг. Стремление Мэджика к власти приводит к тому, что у него появляются грозные враги.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Жизнь по вызову. Фильм
Жизнь по вызову. Фильм драма
2025, Россия
5.0
Жизнь по вызову. Мужской взгляд
Жизнь по вызову. Мужской взгляд документальный
2024, Россия
7.0
Жизнь по вызову. Док
Жизнь по вызову. Док документальный
2023, Россия
7.0
Жизнь по вызову
Жизнь по вызову драма
2022, Россия
8.0
