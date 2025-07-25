Сколько сезонов и серий в сериале «Жизнь по вызову»?

Наш ответ:

«Жизнь по вызову» — российский драматический сериал, стартовавший в онлайн-кинотеатре KION в августе 2022 года. На данный момент шоу насчитывает три сезона, каждый из которых включает по десять эпизодов. Продолжительность каждой серии — в районе 34 минут. В настоящее время в производстве пребывает «Жизнь по вызову. Фильм», который станет продолжением сериала. Ожидается, что релиз состоится в 2025 году. Кроме того, франшиза включает два документальных фильма — «Жизнь по вызову. Док» (2023) и «Жизнь по вызову. Мужской взгляд» (2024).



Франшиза повествует о бизнесмене Александре Шмидте по прозвищу Мэджик, который управляет индустрией эксорт-услуг. Стремление Мэджика к власти приводит к тому, что у него появляются грозные враги.