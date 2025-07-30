Сколько сезонов и серий в сериале «Засланец из космоса»?

Наш ответ:

«Засланец из космоса» — американская научно-фантастическая комедийная драма, стартовавшая в январе 2021 года. Сериал основан на книге комиксов Питера Хогана и Стива Паркхауса. Шоу состоит из четырех сезонов. Последний из них начал выходить 6 июня 2025 года, тогда как премьера заключительной серии состоится 8 августа. 24 июля стало известно, что шоу не будет продлено на пятый сезон.



Дебютный сезон «Засланца из космоса» включает 10 эпизодов, второй — 16, третий — 8, а четвертый — тоже 10. Главным героем выступает инопланетянин, который под личиной доктора Гарри Вендершпигля живет в маленьком городе в штате Колорадо. Пришелец был послан на Землю, чтобы уничтожить людей, но со временем его отношение в местным жителям меняется.