Сколько сезонов и серий в сериале «Закрытая школа»?

Наш ответ:

Российский сериал «Закрытая школа» состоит из четырех сезонов, которые выходили в 2011 и 2012 годах. Дебютный сезон насчитывает 20 эпизодов, второй — 40, третий — 44, четвертый — 30. Таким образом, всего в шоу вошли 134 серии. Продолжительность каждой равняется 48 минутам. Также существует документальный сериал о съемках «Закрытой школы». Он вышел в 2011 году и включает 11 эпизодов.



«Закрытая школа» является отечественной адаптацией испанского сериала «Черная лагуна» (2007-2010), хотя в русскоязычной версии имеются сюжетные линии, которых нет в оригинале. В «Черной лагуне» семь сезонов. По количеству серий они не такие длинные, как в случае с «Закрытой школой», но продолжительность каждого эпизода — 75 минут. В первом сезоне «Черной лагуны» 6 серий, во втором — 8, в третьем — 9, в четвертом — 11, в пятом — 9, в шестом — 13, в седьмом — 15. В сумме получается 71 эпизод.