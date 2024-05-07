Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов и серий в сериале «Закрытая школа»?

Сколько сезонов и серий в сериале «Закрытая школа»?

Олег Скрынько 7 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Российский сериал «Закрытая школа» состоит из четырех сезонов, которые выходили в 2011 и 2012 годах. Дебютный сезон насчитывает 20 эпизодов, второй — 40, третий — 44, четвертый — 30. Таким образом, всего в шоу вошли 134 серии. Продолжительность каждой равняется 48 минутам. Также существует документальный сериал о съемках «Закрытой школы». Он вышел в 2011 году и включает 11 эпизодов.

«Закрытая школа» является отечественной адаптацией испанского сериала «Черная лагуна» (2007-2010), хотя в русскоязычной версии имеются сюжетные линии, которых нет в оригинале. В «Черной лагуне» семь сезонов. По количеству серий они не такие длинные, как в случае с «Закрытой школой», но продолжительность каждого эпизода — 75 минут. В первом сезоне «Черной лагуны» 6 серий, во втором — 8, в третьем — 9, в четвертом — 11, в пятом — 9, в шестом — 13, в седьмом — 15. В сумме получается 71 эпизод.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Черная лагуна
Черная лагуна драма, триллер, детектив
2021, Испания
0.0
Закрытая школа
Закрытая школа триллер, мистика
2011, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше