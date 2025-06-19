Меню
Сколько сезонов и серий в сериале «Загляни ему в голову»?

Сколько сезонов и серий в сериале «Загляни ему в голову»?

Олег Скрынько 19 июня 2025 Дата обновления: 19 июня 2025
Наш ответ:

«Загляни ему в голову» — российский детективный сериал, стартовавший в апреле 2024 года. Шоу выходит в эфире телеканала «Россия 1», а также в онлайн-кинотеатре «Смотрим». На данный момент проект насчитывает два сезона. Второй стартовал 7 мая 2025 года. Каждый из сезонов включает по 16 эпизодов.

В центре сюжета — бывший клинический психолог Анатолий Лунин, который теперь работает консультантом в оперативно-следственной группе, занимаясь особенно важными делами. Лунин использует оригинальный подход, используя специфику собственной психики. Дело в том, что он идентифицируется с преступниками и практический проникает в их мысли. Эта способность одновременно и дар, и проклятие Лунина.

Загляни ему в голову
Загляни ему в голову криминал, триллер
2024, Россия
