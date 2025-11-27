Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов и серий в сериале "Уроки химии"?

Сколько сезонов и серий в сериале "Уроки химии"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
«Уроки химии» — отечественный детективный сериал, вышедший на канале ТВЦ в 2025 году.

Синопсис гласит:

Бывшему профессору химии Евгении Селезнёвой приходится сменить лабораторию на работу в квест-комнате. Когда во время шоу происходит смертельное отравление, следователь Виктор Келлер сразу винит в этом её. Чтобы спасти себя, Евгения вынуждена сама провести расследование, используя свои уникальные знания в химии.

Сколько сезонов и серий в сериале «Уроки химии»

Сериал «Уроки химии» состоит из 1 сезона, включающего в себя 4 эпизода.

Вот подробный график выхода серий:

  • Серия 1 — 22 ноября 2025
  • Серия 2 — 22 ноября 2025
  • Серия 3 — 22 ноября 2025
  • Серия 4 — 22 ноября 2025

Сезон полностью завершает историю, поэтому сериал после окончания первого сезона закрылся, а зрители вряд ли когда-либо увидят продолжение. Однако поклонникам жанра точно стоит обратить внимание на новинку, которая скрасит вечер увлекательным сюжетом и неожиданной развязкой.

Ирина Гренадерова 28 ноября 2025, 17:03
Что значит " полностью завершает историю"?, если как раз оборвана последняя серия на самом интересном месте. И совершенно не понятно что будет с Евгенией после её задержания за производство и сбыт лекарств?
28 ноября 2025, 17:03 Ответить
