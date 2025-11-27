Сколько сезонов и серий в сериале "Уроки химии"?

«Уроки химии» — отечественный детективный сериал, вышедший на канале ТВЦ в 2025 году.
Синопсис гласит:
Бывшему профессору химии Евгении Селезнёвой приходится сменить лабораторию на работу в квест-комнате. Когда во время шоу происходит смертельное отравление, следователь Виктор Келлер сразу винит в этом её. Чтобы спасти себя, Евгения вынуждена сама провести расследование, используя свои уникальные знания в химии.
Сериал «Уроки химии» состоит из 1 сезона, включающего в себя 4 эпизода.
Вот подробный график выхода серий:
Сезон полностью завершает историю, поэтому сериал после окончания первого сезона закрылся, а зрители вряд ли когда-либо увидят продолжение. Однако поклонникам жанра точно стоит обратить внимание на новинку, которая скрасит вечер увлекательным сюжетом и неожиданной развязкой.
