«Уроки химии» — отечественный детективный сериал, вышедший на канале ТВЦ в 2025 году.

Синопсис гласит:

Бывшему профессору химии Евгении Селезнёвой приходится сменить лабораторию на работу в квест-комнате. Когда во время шоу происходит смертельное отравление, следователь Виктор Келлер сразу винит в этом её. Чтобы спасти себя, Евгения вынуждена сама провести расследование, используя свои уникальные знания в химии.

Сколько сезонов и серий в сериале «Уроки химии»





Сериал «Уроки химии» состоит из 1 сезона, включающего в себя 4 эпизода.



Вот подробный график выхода серий:

Серия 1 — 22 ноября 2025

Серия 2 — 22 ноября 2025

Серия 3 — 22 ноября 2025

Серия 4 — 22 ноября 2025

Сезон полностью завершает историю, поэтому сериал после окончания первого сезона закрылся, а зрители вряд ли когда-либо увидят продолжение. Однако поклонникам жанра точно стоит обратить внимание на новинку, которая скрасит вечер увлекательным сюжетом и неожиданной развязкой.