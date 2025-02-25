Сколько сезонов и серий в сериале «Телохранители»?

Наш ответ:

«Телохранители» — российский комедийный сериал, выходящий на телеканале ТНТ. Шоу также доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», PREMIER, «Смотрешка», «Триколор Кино и ТВ», «НТВ-ПЛЮС Онлайн ТВ» и «Большое ТВ». На данный момент проект состоит из двух сезонов. Каждый включает по 16 эпизодов продолжительностью около 24 минут. Второй сезон выходит в настоящее время.



В центре сюжета — трое экс-боксеров из Челябинска, которых изгнали из спорта. Вместо этого они откликаются на предложение московского адвоката и становятся его телохранителями. Во втором сезоне главные герои продолжают осваиваться в Москве, выполняют свои рабочие обязанности, а также обустраивают личную жизнь.