Сколько сезонов и серий в сериале "Спасская"?

«Спасская» - детективный сериал, стартовавший в 2020 году. С тех пор зрители увидели 4 сезона, включающие в себя 64 эпизода.



Также напоминаем сюжет шоу. Анна Спасская — следователь уголовного розыска в Сочи. Блондинка с острым умом, твёрдым характером и безупречным профессионализмом. Она не стремится понравиться, не боится авторитетов и всегда идёт до конца. Анна умеет увидеть в деле то, что ускользает от других: незаметные детали, неожиданные версии, тонкие мотивы. Эти качества она унаследовала от бабушки, Инессы Аркадьевны, тоже славившейся своей проницательностью. В личной жизни у Анны всё вроде бы спокойно: любящий и обеспеченный муж заботится о ней и уговаривает оставить опасную службу — но сможет ли она отказаться от работы, которая стала её призванием?