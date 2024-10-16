Меню
Сколько сезонов и серий в сериале «Соколова подозревает всех»?

Олег Скрынько 16 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Соколова подозревает всех» — российский детективный сериал, стартовавший 1 октября 2022 года. На данный момент проект состоит из четырех сезонов, каждый из которых включает по четыре эпизода длительностью в районе 43–45 минут. (всего 16 серий). Шоу доступно для просмотра на таких онлайн-кинотеатрах, как «Иви» и «24ТВ».

Главная героиня — следовательница Ульяна Соколова, которая из столицы перебирается в провинциальный городок Андреевск, где криминал цветет буйным цветом. Соколова берется за разные дела, а также расследует загадочную смерть сыщицы Ивашкиной, чей преемницей она стала. Кроме того, в Андреевске протагонистка встречает свою давнюю любовь в лице Александра Адмиралова, который тоже работает детективом. В прошлом он ушел от Соколовой к другой девушке. Теперь, спустя два десятка лет, этот сценарий повторяется: Адмиралов предпочитает не Соколову, а местную блогершу.

