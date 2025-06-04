Сколько сезонов и серий в сериале «След»?

«След» — российский криминальный сериал, стартовавший еще в 2007 году. На данный момент проект насчитывает 19 сезонов, что делает его самым продолжительным в итории российского телевидения. Общее количество серий — 3353 (по состоянию на 30 мая 2025 года).
Сериал повествует о работниках вымышленной спецслужбы — Федеральной экспертной службы (ФЭС). Эта организация была создана в Москве как часть МВД России. Задача сотрудников состоит в расследовании самых запутанных преступлений. В ФЭС обращаются не только высокопоставленные сотрудники прокуратуры, но и обычные оперативники.
Авторизация по e-mail