Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов и серий в сериале «Скрежет металла»?

Олег Скрынько 21 августа 2025 Дата обновления: 21 августа 2025
Наш ответ:

«Скрежет металла» — американская постапокалиптическая экшен-комедия, основанная на серии видеоигр Twisted Metal. Шоу выходит на стрим-сервисе Peacock.

Сколько сезонов и серий включает проект

На данный момент «Скрежет металла» состоит из двух сезонов. Первый включает десять эпизодов, а второй насчитывает 12 серий. Третий сезон официально не анонсирован. Дальнейшая судьба шоу будет зависеть от того, какую аудиторию соберет вторая часть. При этом шоураннер Майкл Джонатан Смит выразил надежду, что ему дадут возможность сделать не только третий, но и четвертый сезон.

О чем сериал

Действие разворачивается в будущем после краха цивилизации. Мир погрузился в хаос после загадочного катаклизма. По дорогам, кишащим бандитами, гоняет потерявший память болтливый молочник Джон Доу. Однажды ему предоставляется шанс оставить этот опасный образ жизни. Он берется доставить посылку в опасную пустошь, но ему противостоят эксцентричные персонажи, включая клоуна-убийцу по прозвищу Сладкоежка.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Скрежет металла
Скрежет металла комедия, боевик, фантастика
2023, США
0.0
