Сколько сезонов и серий в сериале «Скрежет металла»?

Наш ответ:

«Скрежет металла» — американская постапокалиптическая экшен-комедия, основанная на серии видеоигр Twisted Metal. Шоу выходит на стрим-сервисе Peacock.

Сколько сезонов и серий включает проект

На данный момент «Скрежет металла» состоит из двух сезонов. Первый включает десять эпизодов, а второй насчитывает 12 серий. Третий сезон официально не анонсирован. Дальнейшая судьба шоу будет зависеть от того, какую аудиторию соберет вторая часть. При этом шоураннер Майкл Джонатан Смит выразил надежду, что ему дадут возможность сделать не только третий, но и четвертый сезон.

О чем сериал