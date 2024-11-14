Меню
Сколько сезонов и серий в сериале «Шеф»?

Сколько сезонов и серий в сериале «Шеф»?

Олег Скрынько 14 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Шеф» — российский комедийный сериал, премьера которого состоится на телеканале «Пятница!» 18 ноября 2024 года. Первый и пока единственный сезон будет включать восемь эпизодов. Вероятно, создатели проекта ориентировались на американский сериал «Медведь», который стал мировым хитом и получил массу наград.

В центре сюжета «Шефа» — одаренный и жаждущий славы кулинар Кай, работающий в престижном столичном ресторане. Кай мечтает стать лучшим шеф-поваром страны, поэтому щепетильно относится к качеству своих блюд и сервиса. Поворотным в жизни героя становится стычка с бескультурным клиентом, который оказывается влиятельным чиновником. В итоге Кай теряет работу и устраивается поваром в женскую колонию. Парень не теряет надежды открыть собственный ресторан и выиграть главное кулинарное состязание России.

Шеф
Шеф комедия
2024, Россия
0.0
Медведь
Медведь драма, комедия
2022, США
0.0
