Сколько сезонов и серий в сериале «Шеф»?

«Шеф» — российский комедийный сериал, премьера которого состоится на телеканале «Пятница!» 18 ноября 2024 года. Первый и пока единственный сезон будет включать восемь эпизодов. Вероятно, создатели проекта ориентировались на американский сериал «Медведь», который стал мировым хитом и получил массу наград.
В центре сюжета «Шефа» — одаренный и жаждущий славы кулинар Кай, работающий в престижном столичном ресторане. Кай мечтает стать лучшим шеф-поваром страны, поэтому щепетильно относится к качеству своих блюд и сервиса. Поворотным в жизни героя становится стычка с бескультурным клиентом, который оказывается влиятельным чиновником. В итоге Кай теряет работу и устраивается поваром в женскую колонию. Парень не теряет надежды открыть собственный ресторан и выиграть главное кулинарное состязание России.
Авторизация по e-mail