Сколько сезонов и серий в сериале «Рассказ служанки»?

Сколько сезонов и серий в сериале «Рассказ служанки»?

Олег Скрынько 19 мая 2025 Дата обновления: 26 мая 2025
Наш ответ:

Сколько сезонов в сериале

В общей сложности сериал «Рассказ служанки» включает в себя шесть сезонов. Шестой сезон вышел на экраны в 2025 году и стал финальным, завершив многолетнюю антиутоапию.

Сколько серий в сериале

Всего сериал насчитывает 66 эпизодов, продолжительность которых варьируется от 39 минут до 63 минут.  Первый сезон «Рассказа служанки» включает 10 эпизодов, второй и третий — по 13, а четвертый, пятый и шестой — тоже по 10. Таким образом, общее количество эпизодов — 66.

О чем сериал

«Рассказ служанки» — американский драматический сериал, действие которого разворачивается в вымышленном тоталитарном государстве Галаад. Проект основан на одноименном романе Маргарет Этвуд. События происходят в мрачном будущем, в республике Гилеад, где власть находится в руках военных. Общество живёт по суровым законам, основанным на религиозных догмах и тоталитарной системе. Уважение и привилегии принадлежат исключительно офицерам и их жёнам. Одной из главных проблем нового мира стало бесплодие — лишь одна женщина из ста может иметь детей. Чтобы сохранить привилегированный род, офицерские семьи берут в дом служанку — женщину, способную выносить ребёнка. После родов она обязана отказаться от младенца и отправиться в другую семью, чтобы снова исполнить свой «священный долг».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Рассказ служанки
Рассказ служанки драма, фантастика
2017, США
8.0
