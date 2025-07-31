Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов и серий в сериале «Пингвины моей мамы»?

Сколько сезонов и серий в сериале «Пингвины моей мамы»?

Олег Скрынько 31 июля 2025 Дата обновления: 31 июля 2025
Наш ответ:

«Пингвины моей мамы» — российский комедийно-драматический сериал, вышедший в онлайн-кинотеатре KION в 2021 году. Проект состоит из одного сезона, который включает семь эпизодов продолжительностью по 27 минут каждый.

В центре сюжета — 15-летний парень Гоша, проживающий в Москве. У него не ладятся отношения с одноклассниками, первая влюбленность оказалась несчастливой, а также парень испытывает проблемы в семье. Родители Гоши взяли под опеку троих сирот и собираются принять еще одного ребенка. В то же время до родного Гоши им дела нет. Отрадой для парня становится стендап — на сцене клуба он получает возможность рассказать о наболевшем. Откровенные выступления сына становятся потрясением для его родителей.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пингвины моей мамы
Пингвины моей мамы драма
2021, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше