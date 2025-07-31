Сколько сезонов и серий в сериале «Пингвины моей мамы»?

Наш ответ:

«Пингвины моей мамы» — российский комедийно-драматический сериал, вышедший в онлайн-кинотеатре KION в 2021 году. Проект состоит из одного сезона, который включает семь эпизодов продолжительностью по 27 минут каждый.



В центре сюжета — 15-летний парень Гоша, проживающий в Москве. У него не ладятся отношения с одноклассниками, первая влюбленность оказалась несчастливой, а также парень испытывает проблемы в семье. Родители Гоши взяли под опеку троих сирот и собираются принять еще одного ребенка. В то же время до родного Гоши им дела нет. Отрадой для парня становится стендап — на сцене клуба он получает возможность рассказать о наболевшем. Откровенные выступления сына становятся потрясением для его родителей.