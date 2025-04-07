Сколько сезонов и серий в сериале «Первые ласточки»?

Меню
Олег Скрынько 7 апреля 2025 Дата обновления: 7 апреля 2025
Наш ответ:

«Первые ласточки» — украинский сериал, в котором сочетаются детектив, драма и триллер. Премьера состоялась 18 ноября 2019 года, тогда как две заключительные серии вышли 17 декабря 2020 года. Проект включает два сезона. Каждый состоит из восьми эпизодов (всего 16). Продолжительность каждой серии — около 48 минут. Второй сезон вышел под названием «Первые ласточки. Zависимые».

Отправной точкой сюжета становится смерть ученика 11 класса городской школы. Мальчик упал с крыши и разбился. За расследование берется Ольга Макарова, которая намерена выяснить, при каких обстоятельствах случилась трагедия. Убийство это или самоубийство? В ходе расследования раскрываются темные секреты учащихся и их родителей. Выясняется, что существует смертоносная игра «Ласточки», популярная среди молодежи. Анонимы, называющие себя Друзьями, через интернет связываются с подростками и побуждают их совершать страшные вещи.

Первые ласточки
Первые ласточки драма, триллер, детектив
2019, Украина
0.0
