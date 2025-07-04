Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов и серий в сериале «Открытый брак»?

Олег Скрынько 4 июля 2025 Дата обновления: 4 июля 2025
Наш ответ:

«Открытый брак» — российское драмеди в формате антологии. На данный момент проект состоит из двух сезонов. Первый, включающий 8 эпизодов, вышел летом 2023 года, тогда как второй, насчитывающий 8 эпизодов, стартовал 10 июля. Заключительная серия второго сезона появится 28 августа. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko и START.

Дебютный сезон повествует о супругах Севе и Оксане, которым за сорок. У них образцовая семья, хорошая квартира в Москве, однако накопившиеся разногласия приводят к тому, что Оксана изменяет мужу и признается ему в этом. Выясняется, что у Севы тоже есть любовница. Тогда пара решает попробовать полигамные отношения. В сиквеле, который получил подзаголовок «Акт второй», главными героями выступают Агния и Саша. Они тоже уже давно в браке. Как и Севас Оксаной, однажды они узнают, что изменяют друг другу.

