Сколько сезонов и серий в сериале «Основание: Осман»?

Наш ответ:

«Основание: Осман» — турецкий исторический приключенческий сериал, стартовавший в 2019 году. Проект состоит из шести сезонов. Заключительная серия последнего из них вышла 4 июня 2025 года. Первый сезон включает 27 эпизодов, второй — 37, третий — 34, четвертый — 32, пятый — 34, шестой — 30. В России «Основание: Осман» можно в полном объеме посмотреть в онлайн-кинотеатре «Иви».



Сериал представляет собой сиквел «Воскресшего Эртугрула». По сюжету Осман I Гази идет по стопам своего славного отца Эртугрула. Унаследовав власть над Фригией, главный герой в будущем вместе со своей армией завоюет новые территории и создаст империю. Но прежде Осману предстоит пережить массу испытаний.