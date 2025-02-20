Сколько сезонов и серий в сериале "Обратная сторона луны"?

Наш ответ:

«Обратная сторона луны» - российский сериал, дебютировавший на ТВ в 2012 году и завершившийся в 2016 году. В общей сложности были выпущены 2 сезона, каждый из которых состоял из 16 эпизодов. Таким образом, общее количество серий составило 32.



Напомним сюжет. Капитан московской полиции Михаил Соловьёв выходит на след маньяка по прозвищу Рыжий. Однако в день задержания всё идёт не по плану — преступник сбивает Михаила, и, очнувшись, он обнаруживает себя в 1979 году, в теле своего отца, старшего лейтенанта милиции. Теперь ему предстоит не только понять, как вернуться в своё время, но и продолжить охоту на Рыжего, который, как выясняется, тоже оказался в прошлом. Распутывая загадку перемещения, Михаил вынужден адаптироваться к реалиям советской милиции и ловить преступника там, где технологий будущего нет, а методы работы совсем другие.