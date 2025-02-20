Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов и серий в сериале "Обратная сторона луны"?

Сколько сезонов и серий в сериале "Обратная сторона луны"?

Олег Скрынько 20 февраля 2025 Дата обновления: 21 февраля 2025
Наш ответ:

«Обратная сторона луны» - российский сериал, дебютировавший на ТВ в 2012 году и завершившийся в 2016 году. В общей сложности были выпущены 2 сезона, каждый из которых состоял из 16 эпизодов. Таким образом, общее количество серий составило 32.

Напомним сюжет. Капитан московской полиции Михаил Соловьёв выходит на след маньяка по прозвищу Рыжий. Однако в день задержания всё идёт не по плану — преступник сбивает Михаила, и, очнувшись, он обнаруживает себя в 1979 году, в теле своего отца, старшего лейтенанта милиции. Теперь ему предстоит не только понять, как вернуться в своё время, но и продолжить охоту на Рыжего, который, как выясняется, тоже оказался в прошлом. Распутывая загадку перемещения, Михаил вынужден адаптироваться к реалиям советской милиции и ловить преступника там, где технологий будущего нет, а методы работы совсем другие.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Обратная сторона Луны
Обратная сторона Луны приключения, криминал, драма, фантастика
2012, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше