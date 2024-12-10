Сколько сезонов и серий в сериале «Некрасивая подружка»?

Наш ответ:

«Некрасивая подружка» — российский детективно-мелодраматический сериал, который начал выходить в 2019 году. На данный момент проект состоит из 23 мини-сезонов. Премьера сезонов 22 («Муха в янтаре») и 23 («Кровавая Мэри») состоялась 5 декабря 2024 года. Общее количество эпизодов — 48 (4 — в первом и по 2 во всех остальных).



В центре сюжета — смышленая и проницательная Тоня Остапчук, которая работает следователем, раскрывая самые запутанные дела. Особенность Тони в том, что она сознательно решила не следить за своей внешностью, поскольку пришла к выводу, что быть некрасивой — не только удобно и весело, но и полезно в работе. Неказистая внешность сбивает с толку преступников и дает Тоне преимущество в выведении их на чистую воду.