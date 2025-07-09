Сколько сезонов и серий в сериале «Морской патруль»?

«Морской патруль» (2008–2009) — российский приключенческий сериал, в котором сочетаются криминал, боевик и детектив. Шоу включает два сезона. Первый насчитывает восемь эпизодов, а второй — двенадцать. Продолжительность каждой серии составляет в районе 50–52 минут.
По сюжету действие разворачивается в одном из городов, расположенных на побережье Черного моря. Съемки обоих сезонов прошли в Анапе. В качестве массовки были привлечены местные жители. Также на съемочную площадку были приглашены реальные стражи порядка. Так, гаишников сыграли инспекторы ГАИ, пограничников — пограничники, а бандитов воплотили сотрудники охранных агентств.
