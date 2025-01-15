Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов и серий в сериале "Метод"?

Сколько сезонов и серий в сериале "Метод"?

Олег Скрынько 15 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал «Метод» состоит из 2 сезонов, в каждом из которых по 16 серий. Первый сезон был выпущен в 2015 году, а второй — в 2021 году. На 2025 год запланирован третий сезон, однако точно количество серий все еще неизвестно.

Родион Меглин — следователь высокого уровня, способный раскрывать самые сложные убийства с использованием необычных методов, которые он держит в секрете. Есеня, выпускница юридического факультета, становится его стажером, стремясь раскрыть убийство своей матери, которое так и осталось нераскрытым, а отец скрывает важные факты. Работая с Меглиным, Есеня сталкивается с трудностями и начинает сомневаться в его методах. Профессиональные успехи наставника и его странное поведение заставляют девушку задуматься: может ли Родион, обладая исключительной интуицией и предсказывая действия маньяков, быть одним из них?

Метод
Метод драма, криминал, триллер
2015, Россия
8.0
