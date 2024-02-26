Сколько сезонов и серий в сериале "Мажор"?

Наш ответ:

В сериале “Мажор” 4 сезона. Общее количество эпиздов - 48.



Первый сезон сериала "Мажор" знакомит нас с Игорем Соколовым - выпускником юридического факультета известного московского университета. Игорь, привыкший общаться с охранниками ночных клубов, оказывается в полиции после конфликта. Он успешно расследует сложные уголовные дела, но конфликтует с коллегами и разочаровывается в друзьях.



Во втором сезоне после выхода из тюрьмы убитого горем Соколовского позволяют вернуться на работу. Однако Игоря интересует лишь месть и управление семейным бизнесом. Он начинает встречаться с дочерью босса, чтобы приблизиться к врагу, но не забывает о Вике и стремится к мести.



В третьем сезоне Игорь расследует сложные дела и управляет бизнесом, который унаследовал от отца. Жажда мести терзает его, и он пытается найти убийцу матери, после того как разобрался с убийцей отца.



В четвертом сезоне сюжет сосредоточен на дочери Мажора по имени Соня, после прошествия 9 лет от трагедии с Викой. Мажор лишает Анну опеки над дочерью, что вызывает конфликт. Вика обращается к юристам для защиты отца. По возвращении домой, Иван обнаруживает труп своей жены, что добавляет напряжения в отношения между персонажами.



Кроме того, было выпущено два полнометражных фильма: "Мажор. Фильм" (2021) и "Мажор в Сочи" (2022). Данные фильмы продолжают сюжетную линию сериала, дополняя и расширяя историю персонажей из "Мажора". Пятый сезон отложен на неопределенный срок.