Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов и серий в сериале "Мажор"?

Сколько сезонов и серий в сериале "Мажор"?

Олег Скрынько 26 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В сериале “Мажор” 4 сезона. Общее количество эпиздов - 48.

Первый сезон сериала "Мажор" знакомит нас с Игорем Соколовым - выпускником юридического факультета известного московского университета. Игорь, привыкший общаться с охранниками ночных клубов, оказывается в полиции после конфликта. Он успешно расследует сложные уголовные дела, но конфликтует с коллегами и разочаровывается в друзьях.

Во втором сезоне после выхода из тюрьмы убитого горем Соколовского позволяют вернуться на работу. Однако Игоря интересует лишь месть и управление семейным бизнесом. Он начинает встречаться с дочерью босса, чтобы приблизиться к врагу, но не забывает о Вике и стремится к мести.

В третьем сезоне Игорь расследует сложные дела и управляет бизнесом, который унаследовал от отца. Жажда мести терзает его, и он пытается найти убийцу матери, после того как разобрался с убийцей отца.

В четвертом сезоне сюжет сосредоточен на дочери Мажора по имени Соня, после прошествия 9 лет от трагедии с Викой. Мажор лишает Анну опеки над дочерью, что вызывает конфликт. Вика обращается к юристам для защиты отца. По возвращении домой, Иван обнаруживает труп своей жены, что добавляет напряжения в отношения между персонажами.

Кроме того, было выпущено два полнометражных фильма: "Мажор. Фильм" (2021) и "Мажор в Сочи" (2022). Данные фильмы продолжают сюжетную линию сериала, дополняя и расширяя историю персонажей из "Мажора". Пятый сезон отложен на неопределенный срок.

