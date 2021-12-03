Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов и серий в сериале «Клиника счастья» 2021 г.?

Сколько сезонов и серий в сериале «Клиника счастья» 2021 г.?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

В сериале, премьера которого состоялась в мае 2021 года на стриминговом сервисе KION, 1 сезон, 8 серий. Проект, над которым работали режиссер Александр Кириенко и сценарист Татьяна Арцеулова, собрал поистине звездный актерский состав. Главные роли в «Клинике счастья» исполнили Дарья Мороз, Артем Ткаченко, Алена Михайлова. В центре сюжета – успешная бизнесвумен Алена Липницкая. В свои 50 лет она выглядит на 35, ее брак можно назвать идеальным, а собственная клиника, в которой пациентам помогают решить проблемы личного характера, процветает. Однако в определенный момент образцово-показательная жизнь Алены рушится, точно карточный домик.

Ей предстоит спасти от краха не только свою семью, но и клинику.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше