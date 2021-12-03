Сколько сезонов и серий в сериале «Клиника счастья» 2021 г.?

Наш ответ:

В сериале, премьера которого состоялась в мае 2021 года на стриминговом сервисе KION, 1 сезон, 8 серий. Проект, над которым работали режиссер Александр Кириенко и сценарист Татьяна Арцеулова, собрал поистине звездный актерский состав. Главные роли в «Клинике счастья» исполнили Дарья Мороз, Артем Ткаченко, Алена Михайлова. В центре сюжета – успешная бизнесвумен Алена Липницкая. В свои 50 лет она выглядит на 35, ее брак можно назвать идеальным, а собственная клиника, в которой пациентам помогают решить проблемы личного характера, процветает. Однако в определенный момент образцово-показательная жизнь Алены рушится, точно карточный домик.