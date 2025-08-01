Меню
Сколько сезонов и серий в сериале «Игра в кальмара»?

Сколько сезонов и серий в сериале «Игра в кальмара»?

Олег Скрынько 1 августа 2025 Дата обновления: 1 августа 2025
Наш ответ:

«Игра в кальмара» — хитовый южнокорейский сериал, вышедший на стрим-сервисе Netflix. Изначально проект задумывался как мини-сериал, но популярность первого сезона, который вышел в 2021 году, побудила создателей взяться за продолжение. В итоге было снято продолжение, разделенное на еще два сезона. Премьера второго сезона состоялась 26 декабря 2024 года, а третий был представлен 27 июня 2025 года. Всего «Игра в кальмара» включает 22 эпизода (9 в первом, 7 во втором и 6 в третьем). На данный момент в разработке находится спин-офф, действие которого развернется в США.

