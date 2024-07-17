Сколько сезонов и серий в сериале "И снова здравствуйте"?

Наш ответ:

«И снова здравствуйте!» - популярная российская черная комедия с элементами фэнтези. Первой сезон стартовал 2 февраля 2022 года и состоял из 10 серий. Премьера второго сезона, также включившего в себя 10 серий, состоялась 25 марта. Наконец, третий сезон начал выходить 4 июля и тоже будет состоять из 10 эпизодов.



Напомним, о чем сериал. Когда-то один точный выстрел должен был поставить точку в жизни Бориса, опытного бандита-решалы. Борис собирался завязать с криминалом, но судьба распорядилась иначе: он получил предательскую пулю в затылок. Казалось бы, финал истории ясен. Но не тут-то было. Безнадёжно мёртвый (на первый взгляд) Борис неожиданно просыпается в морге. На его стороне оказывается несколько шокированный, но отзывчивый практикант-медик Артём. Втянув парня в круговорот событий, Борис пытается разобраться с незавершёнными делами: добиться справедливости, наладить отношения с дочерью и найти место для дружбы и любви, несмотря на постоянную угрозу пуль.