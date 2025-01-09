Сколько сезонов и серий в сериале "Гадалка"?

Наш ответ:

«Гадалка» - мистический сериал, который с 2012 года выходит в эфир канала ТВ-3 и пользуется огромной популярностью среди зрителей. Учитывая то, в каком объеме выходят эпизоды, их точно количество подсчитать проблематично. Точно известно, что их свыше 400. На данный момент в эфир канала выходит 13 сезон сериала.



Главная героиня – гадалка. Она всегда выслушает, поймет и найдет решение любой вашей проблемы. Ей достаточно одного взгляда и одной карты, чтобы раскрыть любую тайну. Теперь разбираться с жизненными трудностями будут сразу три мастера. К Таисии Недзвецкой присоединились Виктория Железнова, финалистка третьего сезона «Битвы экстрасенсов», и Серафима Золотарева, потомственная гадалка из цыганской династии. С помощью рун, карт таро и уникального дара ясновидения они помогут отвести беду и восстановить гармонию в вашей жизни.