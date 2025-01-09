Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов и серий в сериале "Гадалка"?

Сколько сезонов и серий в сериале "Гадалка"?

Олег Скрынько 9 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Гадалка» - мистический сериал, который с 2012 года выходит в эфир канала ТВ-3 и пользуется огромной популярностью среди зрителей. Учитывая то, в каком объеме выходят эпизоды, их точно количество подсчитать проблематично. Точно известно, что их свыше 400. На данный момент в эфир канала выходит 13 сезон сериала.

Главная героиня – гадалка. Она всегда выслушает, поймет и найдет решение любой вашей проблемы. Ей достаточно одного взгляда и одной карты, чтобы раскрыть любую тайну. Теперь разбираться с жизненными трудностями будут сразу три мастера. К Таисии Недзвецкой присоединились Виктория Железнова, финалистка третьего сезона «Битвы экстрасенсов», и Серафима Золотарева, потомственная гадалка из цыганской династии. С помощью рун, карт таро и уникального дара ясновидения они помогут отвести беду и восстановить гармонию в вашей жизни.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гадалка
Гадалка драма, телешоу
2012, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше