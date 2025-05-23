Сколько сезонов и серий в сериале "Джинни и Джорджия"?

Наш ответ:

«Джинни и Джорджия» - популярная комедийная драма, покорившая зрителей всего мира. На данный момент сериал состоит из двух вышедших сезонов, каждый из которых включает по 10 эпизодов. Третий сезон, также состоящий из 10 серий, запланирован к выходу на 5 июня 2025 года. Кроме того, сериал был продлён на четвёртый сезон, дата премьеры которого пока не объявлена.



После смерти мужа Джорджия Миллер вместе с дочерью-подростком Джинни и 9-летним сыном Остином переезжает в тихий городок Уэллсбери в Новой Англии. В новой школе Джинни быстро находит подругу — Максин, которая знакомит её со своим братом Маркусом и другом Хантером. Джорджия тем временем налаживает быт: общается с соседкой и устраивается на работу. Но за внешним благополучием скрываются тайны прошлого, которые могут разрушить всё. Между импульсивной, не по годам легкомысленной Джорджией и её более зрелой дочерью возникает непростой, но важный путь к взаимопониманию.