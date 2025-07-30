Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов и серий в сериале «Два холма»?

Сколько сезонов и серий в сериале «Два холма»?

Олег Скрынько 30 июля 2025 Дата обновления: 30 июля 2025
Наш ответ:

«Два холма» — российский комедийный антиутопический сериал, стартовавший в 2022 году. Проект состоит из трех сезонов. Первый насчитывает 12 эпизодов, второй — 13, третий — тоже 12. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах START, «Кинопоиск», PREMIER, «Иви», «Триколор Кино» и ТВ и «Большое ТВ». Также франшиза включает «Два холма. Фильм», который вышел в прокат в июне 2022 года.

Действие разворачивается в будущем после войны, в результате которой почти все мужское население вымерло. Пережив эту утрату, женщины создали новый мировой порядок с экогородками, возобновляемой энергией и свободой самовыражения. Размножение происходит при помощи искусственного оплодотворения, а рождаются только девочки. Эту идиллию нарушают выжившие мужчины, обосновавшиеся в заброшенных мегаполисах.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Два холма
Два холма комедия
2022, Россия
0.0
Два холма. Фильм
Два холма. Фильм комедия, фантастика
2022, Россия
7.0
