Сколько сезонов и серий в сериале «Доктор Хаус»?

«Доктор Хаус» — хитовый американский драматический сериал на медицинскую тематику. Шоу стартовало в ноябре 2004 года, а завершилось в мае 2012 года. Проект состоит из восьми сезонов. Первый включает 22 эпизода, второй и третий — по 24, четвертый — 16, пятый — 24, шестой — 22, седьмой — 23, восьмой — 22. Таким образом, общее количество серий — 177. Хронометраж составляет в районе 41–49 минут.
Действие разворачивается в вымышленной клинической больнице Принстон-Плейнсборо, расположенной в городе Принстоне, штат Нью-Джерси. В центре сюжета — блестящий врач-диагност Грегори Хаус, который отличается циничным и мизантропическим нравом. Вместе со своей командой он берется за пациентов, которым не могут поставить диагноз рядовые врачи.
Авторизация по e-mail