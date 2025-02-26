Сколько сезонов и серий в сериале "Дневники вампира"?

Наш ответ:

«Дневники вампира» - культовый вампирский сериал, пользовавшийся огромным успехом у публики в 2010-х. Он состоит из 8 сезонов и 171 серии.



Напомним вам о том, какой у сериала сюжет. Прошло всего четыре месяца после автокатастрофы, унесшей жизни их родителей, и 17-летняя Елена с младшим братом Джереми пытаются справиться с утратой и вернуться к привычной жизни. Когда начинается новый учебный год, в школе появляется загадочный новичок — Стефан Сальваторе. Елена сразу ощущает к нему притяжение, даже не подозревая, что он — вампир, скрывающий свое настоящее лицо. Вскоре в город возвращается его брат Дэймон, жестокий и беспощадный. Теперь два бессмертных соперника ведут борьбу не только за сердце Елены, но и за судьбу всего Мистик Фоллз.