Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов и серий в сериале "Дневники вампира"?

Сколько сезонов и серий в сериале "Дневники вампира"?

Олег Скрынько 26 февраля 2025 Дата обновления: 26 февраля 2025
Наш ответ:

«Дневники вампира» - культовый вампирский сериал, пользовавшийся огромным успехом у публики в 2010-х. Он состоит из 8 сезонов и 171 серии.

Напомним вам о том, какой у сериала сюжет. Прошло всего четыре месяца после автокатастрофы, унесшей жизни их родителей, и 17-летняя Елена с младшим братом Джереми пытаются справиться с утратой и вернуться к привычной жизни. Когда начинается новый учебный год, в школе появляется загадочный новичок — Стефан Сальваторе. Елена сразу ощущает к нему притяжение, даже не подозревая, что он — вампир, скрывающий свое настоящее лицо. Вскоре в город возвращается его брат Дэймон, жестокий и беспощадный. Теперь два бессмертных соперника ведут борьбу не только за сердце Елены, но и за судьбу всего Мистик Фоллз.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дневники вампира
Дневники вампира драма, мелодрама, мистика
2009, США
8.0
