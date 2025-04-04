Сколько сезонов и серий в сериале «Черное зеркало»?

Наш ответ:

«Черное зеркало» — знаменитый британский научно-фантастический сериал-антология, в котором сочетаются сатира и антиутопия. Каждый эпизод представляет собой отдельную историю, не связанную с остальными. Общая тема проекта — влияние передовых технологий на жизнь людей. Шоу стартовало в декабре 2011 года и на данный момент состоит из семи сезонов, а также специального выпуска «Белое Рождество» (2014) и интерактивного фильма «Брандашмыг» (2018). Седьмой выйдет на стрим-сервисе Netflix 10 апреля 2025 года.



Первый и второй сезоны включают по три серии, третий и четвертый — по шесть, пятый насчитывает три эпизода, шестой — пять, а седьмой — шесть.