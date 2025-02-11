Сколько сезонов и серий в сериале «Чернобыль: Зона отчуждения»?

«Чернобыль: Зона отчуждения» — российский научно-фантастический триллер, выходивший в 2014–2017 годах. Состоит сериал из двух сезонов. Оба насчитывают по восемь эпизодов (то есть всего 16). Продолжительность каждого — 48 минут. Также этот проект включает полнометражный фильм «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал» (2019), чей хронометраж составляет 1 час 41 минуту.
По сюжету пятеро молодых главных героев, сев в старую «Волгу», бросаются на поиски преступника, который украл у них крупную сумму денег. Вор, будучи айтишником из Москвы, предпочитает не скрываться. Вместо этого он публикует видео, в котором сообщает, что отправился к Чернобыльской АЭС.
