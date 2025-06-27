Сколько сезонов и серий в сериале "Быть Эрикой"?

Наш ответ:

«Быть Эрикой» - классическая телекомедия с элементами фэнтези, выходившая в эфир в период с 2009 по 2011 год. Сериал продержался в эфире четыре сезона, которые состоят из 48 эпизодов.



Сюжет следующий. Молодая Эрика Стрэйндж из-за череды неверных решений оказалась в сложной жизненной ситуации. В поисках помощи она приходит к необычному психотерапевту - доктору Тому, любителю щеголять цитатами. Вскоре выясняется, что этот загадочный врач станет для неё как спасением, так и настоящим испытанием. Эрика доверительно изложила Тому переломные моменты своей жизни, которые, по её мнению, привели к нынешним проблемам. Но она и представить не могла, что доктор задумал нечто невероятное - отправить её в прошлое, чтобы она, обладая знаниями из настоящего, смогла исправить все свои ошибки и изменить судьбу.