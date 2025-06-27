Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов и серий в сериале "Быть Эрикой"?

Сколько сезонов и серий в сериале "Быть Эрикой"?

Олег Скрынько 27 июня 2025 Дата обновления: 27 июня 2025
Наш ответ:

«Быть Эрикой» - классическая телекомедия с элементами фэнтези, выходившая в эфир в период с 2009 по 2011 год. Сериал продержался в эфире четыре сезона, которые состоят из 48 эпизодов.

Сюжет следующий. Молодая Эрика Стрэйндж из-за череды неверных решений оказалась в сложной жизненной ситуации. В поисках помощи она приходит к необычному психотерапевту - доктору Тому, любителю щеголять цитатами. Вскоре выясняется, что этот загадочный врач станет для неё как спасением, так и настоящим испытанием. Эрика доверительно изложила Тому переломные моменты своей жизни, которые, по её мнению, привели к нынешним проблемам. Но она и представить не могла, что доктор задумал нечто невероятное - отправить её в прошлое, чтобы она, обладая знаниями из настоящего, смогла исправить все свои ошибки и изменить судьбу.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Быть Эрикой
Быть Эрикой драма, комедия, фэнтези
2009, Канада
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше