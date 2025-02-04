Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов и серий в сериале "Большой потенциал"?

Олег Скрынько 4 февраля 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Большой потенциал» - комедийный детективный сериал, который стартовал под конец 2024 года и продолжает выходить по сей день. В общей сложности шоу включает в себя один сезон, состоящий из тринадцати эпизодов. На данный момент неизвестно, будет ли у сериала продолжение.

Морган — мать-одиночка, воспитывающая троих детей и работающая уборщицей в полицейском участке. Однажды она случайно становится свидетелем преступления. В этот же момент у нее неожиданно проявляется уникальная способность — она с легкостью анализирует и сопоставляет различные факты. Благодаря своему острому уму Морган привлекает внимание детективов, которые предлагают ей роль консультанта в расследовании.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Большой потенциал
Большой потенциал драма, криминал, детектив
2024, США
9.0
