Сколько сезонов и серий в сериале "Большой потенциал"?

«Большой потенциал» - комедийный детективный сериал, который стартовал под конец 2024 года и продолжает выходить по сей день. В общей сложности шоу включает в себя один сезон, состоящий из тринадцати эпизодов. На данный момент неизвестно, будет ли у сериала продолжение.
Морган — мать-одиночка, воспитывающая троих детей и работающая уборщицей в полицейском участке. Однажды она случайно становится свидетелем преступления. В этот же момент у нее неожиданно проявляется уникальная способность — она с легкостью анализирует и сопоставляет различные факты. Благодаря своему острому уму Морган привлекает внимание детективов, которые предлагают ей роль консультанта в расследовании.
Авторизация по e-mail