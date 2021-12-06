Сколько сезонов и серий в сериале «Блудный сын»?

Шоу, главные роли в котором исполнили Том Пэйн и Майкл Шин, состоит из 2 сезонов, 33 серий. Пилот «Блудного сына» вышел на канале FOX 23 сентября 2019 года, а последний эпизод – 18 мая 2021 года. Еще до выхода финальной серии в эфир телеканал объявил о закрытии проекта, однако есть шанс, что им заинтересуется другая площадка. Напомним, в центре сюжета – история криминального психолога Малькольма Брайта. Он считается первоклассным специалистом по маньякам, что неудивительно, ведь его отец – серийный убийца.
Помогая нью-йоркской полиции в поимке преступников, Малькольм периодически обращается за консультациями к своему отцу.
