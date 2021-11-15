Сколько сезонов и серий в сериале «Близнец» (2021)?

Российский мини-сериал «Близнец» насчитывает один сезон, состоящий из четырех серий. Премьерный показ криминального боевика с Александром Устюговым в главной роли состоялся на телеканале НТВ 23 апреля 2021 года, хотя съемки картины проходили еще в 2019 году. Устюгов, сыгравший сразу две роли, рассказал, что хотел сделать Андрея и Павла абсолютно непохожими друг на друга и готов был поработать над трансформацией собственной внешности ради роли, но производственные графики не позволили ему этого сделать. Играть сразу двоих героев, по словам актера, оказалось не сложно, а даже забавно.
Фильм изначально планировался как мини-сериал с одним сезоном, поэтому продолжение не анонсировалось.
