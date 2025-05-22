Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов и серий в "Мандалорце"?

Сколько сезонов и серий в "Мандалорце"?

Олег Скрынько 22 мая 2025 Дата обновления: 22 мая 2025
Наш ответ:

Сериал «Мандалорец» состоит из трёх сезонов, каждый из которых включает по 8 серий, всего 24 эпизода.

Также рассказываем о сюжете сериала. События сериала разворачиваются через пять лет после падения Империи, показанного в «Возвращении джедая», и задолго до появления Первого Ордена. Империя разрушена, но её остатки всё ещё существуют на окраинах галактики. В этом хаосе живёт и работает мандалорец по имени Дин Джарин — молчаливый, решительный охотник за головами, выросший в племени воинов. Он презирает дроидов, но не откажется от хорошего вознаграждения. Джарин выполняет задания для Грифа Карги, чаще всего ловит беглецов. Всё меняется, когда его новое задание оборачивается началом опасного путешествия по разным мирам, включая знакомый Татуин, где ему предстоит схватка с остатками имперских сил.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мандалорец
Мандалорец боевик, приключения, фантастика
2019, США
8.0
