Сколько сезонов и серий в "Эмили в Париже"?

«Эмили в Париже» — один из самых популярных сериалов стриминговой платформы Netflix.
О чем сериал:
Эмили Купер, начинающая карьеристка из Чикаго, получает шанс: её отправляют в Париж, чтобы заменить начальницу. Она смело переезжает, не зная языка и местных правил. Однако её американский энтузиазм сталкивается с холодом и сарказмом парижских коллег, которые видят в ней лишь выскочку. Теперь ей нужно не просто работать, а выжить в новом мире, завоевать уважение, найти друзей и, возможно, любовь. Это история о преодолении себя в столице стиля.
Сериал «Эмили в Париже» на сегодняшний день включает в себя 5 сезонов и 50 серий.
