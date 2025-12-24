Оповещения от Киноафиши
Сколько сезонов и серий в "Эмили в Париже"?

Сколько сезонов и серий в "Эмили в Париже"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 24 декабря 2025 Дата обновления ответа: 24 декабря 2025

«Эмили в Париже» — один из самых популярных сериалов стриминговой платформы Netflix.

О чем сериал:

Эмили Купер, начинающая карьеристка из Чикаго, получает шанс: её отправляют в Париж, чтобы заменить начальницу. Она смело переезжает, не зная языка и местных правил. Однако её американский энтузиазм сталкивается с холодом и сарказмом парижских коллег, которые видят в ней лишь выскочку. Теперь ей нужно не просто работать, а выжить в новом мире, завоевать уважение, найти друзей и, возможно, любовь. Это история о преодолении себя в столице стиля.

Сколько сезонов и серий в «Эмили в Париже»

Сериал «Эмили в Париже» на сегодняшний день включает в себя 5 сезонов и 50 серий.

  • Первый сезон вышел на Netflix 20 октября 2020 года и состоял из 10 эпизодов.
  • Второй сезон вышел на Netflix 22 декабря 2021 года и состоял из 10 эпизодов.
  • Третий сезон вышел на Netflix 21 декабря 2022 года и состоял из 10 эпизодов.
  • Четвертый сезон был поделен на две части: первая часть вышла 15 августа 2024 года и состояла из 5 эпизодов, вторая часть вышла 12 сентября 2024 года и содержала еще 5 эпизодов.
  • Пятый сезон вышел 18 декабря 2025 года целиком и состоял из 10 эпизодов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Эмили в Париже
Эмили в Париже драма, комедия, мелодрама
2020, США
8.0
