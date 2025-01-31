Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов и серий у сериала "Нерожденная"?

Олег Скрынько 31 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Нерожденная» - драматический сериал 2024 года, который вышел на канале ТВ-3. Он включает в себя один сезон, состоящий из четырех эпизодов.

По сюжету Шестнадцатилетняя Алиса живет самой обычной жизнью старшеклассницы: готовится к выпускным экзаменам, гуляет с друзьями, переживает из-за учебы и строит планы на будущее. Но есть то, что отличает ее от остальных — с рождения она обладает уникальным даром. Девушка видит призраков и может общаться с теми, кто давно покинул этот мир. До сих пор она старалась скрывать свою способность, но все меняется, когда таинственно исчезает ее одноклассница. Не в силах оставаться в стороне, Алиса решает использовать свой дар, чтобы помочь в поисках пропавшей девушки. Чем глубже она погружается в расследование, тем больше понимает, что призраки, окружающие ее, могут рассказать куда больше, чем кажется на первый взгляд. Следы ведут к тайнам, которые долгие годы скрывались в ее собственной семье. Алиса оказывается втянутой в цепь событий, где граница между миром живых и мертвых становится зыбкой, а прошлое начинает оживать, меняя ее судьбу навсегда.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Нерожденная
Нерожденная детектив, мистика
2024, Россия
9.0
