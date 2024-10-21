Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов будет в аниме "Трон отмеченный богом"?

Сколько сезонов будет в аниме "Трон отмеченный богом"?

Олег Скрынько 21 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Аниме-сериал "Трон, отмеченный Богом" стал настоящим хитом китайской анимации с момента выхода в 2022 году, и его популярность продолжает расти. Сейчас зрители наслаждаются третьим сезоном. Пока не ясно, будет ли продолжение.

Действие разворачивается в мире на грани краха, где люди сталкиваются с могущественными демонами и богами. Во главе хаоса стоит император нечисти Фэн Сюй, который со своей армией разрушает всё на своем пути, заражая мир порчей. Чтобы защитить остатки человечества, сильнейшие воины собираются в храм Шести Святых и создают рыцарский орден, призванный сражаться с силами тьмы. Спустя шесть тысяч лет в храм вступает молодой Лун Хаочэнь, мечтающий спасти свою мать. Его быстро принимают в элитную команду охотников на демонов, и теперь жизнь Хаочэня наполнена постоянными битвами, тренировками и стремлением защитить родных. Однако, помимо спасения мира, у него появляется новая цель — стать самым сильным защитником и обрести Божественный трон.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Трон, отмеченный богом
Трон, отмеченный богом боевик, приключения, аниме
2022, Китай
10
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше