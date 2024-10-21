Сколько сезонов будет в аниме "Трон отмеченный богом"?

Наш ответ:

Аниме-сериал "Трон, отмеченный Богом" стал настоящим хитом китайской анимации с момента выхода в 2022 году, и его популярность продолжает расти. Сейчас зрители наслаждаются третьим сезоном. Пока не ясно, будет ли продолжение.



Действие разворачивается в мире на грани краха, где люди сталкиваются с могущественными демонами и богами. Во главе хаоса стоит император нечисти Фэн Сюй, который со своей армией разрушает всё на своем пути, заражая мир порчей. Чтобы защитить остатки человечества, сильнейшие воины собираются в храм Шести Святых и создают рыцарский орден, призванный сражаться с силами тьмы. Спустя шесть тысяч лет в храм вступает молодой Лун Хаочэнь, мечтающий спасти свою мать. Его быстро принимают в элитную команду охотников на демонов, и теперь жизнь Хаочэня наполнена постоянными битвами, тренировками и стремлением защитить родных. Однако, помимо спасения мира, у него появляется новая цель — стать самым сильным защитником и обрести Божественный трон.