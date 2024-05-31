Сколько серий всего в сериале "Постучись в мою дверь в Москве"?

Наш ответ:

"Постучись в мою дверь в Москве" — российская адаптация сверхпопулярного турецкого сериала от режиссера Всеволода Аравина. Первый сезон этой захватывающей мелодрамы включает 60 серий. В июне 2024 года был официально анонсирован второй сезон. Ожидается, что он выйдет в 2025 году и тоже будет состоять из 60 эпизодов.



Сюжет сосредоточен на жизни столичной студентки Саши Гордеевой, роль которой исполняет Лиана Гриба. Саша — отличница университета, мечтающая о карьере дизайнера-флориста. Однако её планы рушатся, когда её неожиданно отчисляют с последнего курса. Саша лишается стипендии без объяснения причин. Обиженная и возмущенная, она решает отомстить виновнику её несчастий — архитектору Сергею Градскому, роль которого играет Никита Волков. Внезапное знакомство с Сергеем приводит к неожиданным событиям: Александра не только получает шанс завершить своё обучение, но и перспективу трудоустройства в его компании. Условия, однако, непросты — Саша и Сергей должны притворяться влюбленной парой на протяжении двух месяцев. Эта инсценировка необходима для того, чтобы талантливый архитектор мог вернуть расположение своей бывшей возлюбленной.