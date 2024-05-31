Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий всего в сериале "Постучись в мою дверь в Москве"?

Сколько серий всего в сериале "Постучись в мою дверь в Москве"?

Олег Скрынько 31 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Постучись в мою дверь в Москве" — российская адаптация сверхпопулярного турецкого сериала от режиссера Всеволода Аравина. Первый сезон этой захватывающей мелодрамы включает 60 серий. В июне 2024 года был официально анонсирован второй сезон. Ожидается, что он выйдет в 2025 году и тоже будет состоять из 60 эпизодов.

Сюжет сосредоточен на жизни столичной студентки Саши Гордеевой, роль которой исполняет Лиана Гриба. Саша — отличница университета, мечтающая о карьере дизайнера-флориста. Однако её планы рушатся, когда её неожиданно отчисляют с последнего курса. Саша лишается стипендии без объяснения причин. Обиженная и возмущенная, она решает отомстить виновнику её несчастий — архитектору Сергею Градскому, роль которого играет Никита Волков. Внезапное знакомство с Сергеем приводит к неожиданным событиям: Александра не только получает шанс завершить своё обучение, но и перспективу трудоустройства в его компании. Условия, однако, непросты — Саша и Сергей должны притворяться влюбленной парой на протяжении двух месяцев. Эта инсценировка необходима для того, чтобы талантливый архитектор мог вернуть расположение своей бывшей возлюбленной.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Постучись в мою дверь в Москве
Постучись в мою дверь в Москве мелодрама, комедия
2024, Россия
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше