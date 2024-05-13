Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий всего в сериале "Кровавые цветы"?

Сколько серий всего в сериале "Кровавые цветы"?

Олег Скрынько 13 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

На данный момент у сериала «Кровавые цветы» вышло 315 серий. Премьера последнего на сегодняшний день эпизода состоялась 13 мая. Однако на этом популярная турецкая мелодрама не завершится. Сериал продолжит выходить и далее, но точное количество запланированных серий неизвестно.

Кратко напомним, о чем рассказывается в сериале. Мечты, надежды и амбиции Дилан были подавлены, когда ее вынудили выйти замуж за Барана, который отказался от своих целей, чтобы прекратить вражду и спасти жизнь брату своей будущей жены. И хотя этот брак начался как вынужденное решение, он превращается в настоящее испытание как для Дилан, так и для ее мужа. Ситуация усложняется, когда алчный дядя Барана, желающий захватить его богатство преступным путем, разжигает новые враждебности. В то время как конфликт между семьями обостряется, муж и жена понимают, что их брак по расчету медленно превращается в настоящую семейную жизнь, полную любви и преданности.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кровавые цветы
Кровавые цветы драма
2022, Турция
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше