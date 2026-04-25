Сколько серий всего в сериале «Если я виновата»?

«Если я виновата» — российская мелодрама 2026 года на канале «Домашний».

В сериале 1 сезон и 4 серии. Каждая серия длится около 50 минут. Премьера состоялась 15 апреля 2026 года. Сериал полностью завершён — все серии уже вышли.

То есть на весь просмотр уйдёт примерно 3 часа 20 минут. Можно легко посмотреть за один вечер.

Для тех, кто уже начал смотреть и хочет понять масштаб: после второй серии вы ровно на середине, дальше события будут развиваться быстрее, конфликты обострятся, а к четвёртой серии все сюжетные линии получат завершение.