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Сколько серий всего в сериале «Если я виновата»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 апреля 2026 Дата обновления ответа: 25 апреля 2026

«Если я виновата» — российская мелодрама 2026 года на канале «Домашний».

В сериале 1 сезон и 4 серии. Каждая серия длится около 50 минут. Премьера состоялась 15 апреля 2026 года. Сериал полностью завершён — все серии уже вышли.

То есть на весь просмотр уйдёт примерно 3 часа 20 минут. Можно легко посмотреть за один вечер.

Для тех, кто уже начал смотреть и хочет понять масштаб: после второй серии вы ровно на середине, дальше события будут развиваться быстрее, конфликты обострятся, а к четвёртой серии все сюжетные линии получат завершение.

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Если я виновата
Если я виновата мелодрама, драма
2026, Россия
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