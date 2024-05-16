Сколько серий всего в "Дом с лилиями"?

«Дом с лилиями» — это российско-украинский мелодраматический телесериал, снятый режиссёрами Владимиром Краснопольским и Валерием Усковым. Сериал состоит из 24 эпизодов. Премьера состоялась на Украине на телеканале «Интер» 31 марта 2014 года, а в России — на «Первом канале» 6 октября 2014 года. Создатели описывают этот проект как «семейную сагу».
Сюжет разворачивается после окончания Великой Отечественной войны. Михаил Говоров, фронтовик и коммунист, получает высокую партийную должность в одном из областных центров и переезжает со своей семьей в загородный дом. Изначально ни сам Говоров, ни его семья не придают значения легендам, окружающим их новое жилище. По преданию, на дом наложено проклятие, из-за которого ни его владельцы, ни их потомки не смогут быть счастливы в любви.
