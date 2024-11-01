Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий во втором сезоне "Жить жизнь"?

Олег Скрынько 1 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Драматический сериал «Жить жизнь», премьера которого состоялась на стриминге Start в 2023 году, в этом году представил долгожданное продолжение — второй сезон из 11 серий.

В новом сезоне героиня Аня Богинская понимает, что её жизнь может быть лишь частью чьей-то тщательно спланированной игры. В поисках ответов она погружается в мир элитного мужского клуба, где обучают хитроумным техникам соблазнения. Также у Ани появляется новая подруга — София, удивительно напоминающая её саму в молодости. Желая уберечь Софию от своих ошибок, Аня ставит под угрозу безопасность своих близких и вынуждена противостоять призракам прошлого. Она также должна понять, является ли её связь с Матвеем настоящей любовью или всего лишь болезненной зависимостью.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Жить жизнь
Жить жизнь триллер
2023, Россия
0.0
