Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий во втором сезоне сериала «Укрытие»?

Сколько серий во втором сезоне сериала «Укрытие»?

Олег Скрынько 9 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Укрытие» — американский научно-фантастический сериал, выходящий на стрим-сервисе Apple TV+. Шоу является экранизацией книжной трилогии Хьюи Хауи. Премьера первого сезона состоялась в 2023 году, тогда как второй сезон стартовал 15 ноября 2024 года. Заключительная серия станет доступна 17 января. Каждый из имеющихся сезонов насчитывает по десять эпизодов. В середине декабря стало известно, что проект официально продлен на третий и четвертый сезоны, которые станут финальными. Действие разворачивается в постапокалиптическом мире. После некой глобальной катастрофы в живых осталась лишь горстка людей, которые проживают в таинственном подземном бункере. При этом любой, кто пытается выяснить, кем и для чего было построено укрытие, неизменно погибают.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Укрытие
Укрытие фантастика, драма
2023, США
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше