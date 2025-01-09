Сколько серий во втором сезоне сериала «Укрытие»?

«Укрытие» — американский научно-фантастический сериал, выходящий на стрим-сервисе Apple TV+. Шоу является экранизацией книжной трилогии Хьюи Хауи. Премьера первого сезона состоялась в 2023 году, тогда как второй сезон стартовал 15 ноября 2024 года. Заключительная серия станет доступна 17 января. Каждый из имеющихся сезонов насчитывает по десять эпизодов. В середине декабря стало известно, что проект официально продлен на третий и четвертый сезоны, которые станут финальными. Действие разворачивается в постапокалиптическом мире. После некой глобальной катастрофы в живых осталась лишь горстка людей, которые проживают в таинственном подземном бункере. При этом любой, кто пытается выяснить, кем и для чего было построено укрытие, неизменно погибают.
Авторизация по e-mail