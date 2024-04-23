Сколько серий во втором сезоне сериала «Обоюдное согласие»?

Второй сезон драматического сериала-антологии о домашнем насилии «Обоюдное согласие» состоит из шести эпизодов. Первые две серии вышли 1 апреля, тогда как премьера финальной состоится 25 апреля. Режиссером обоих сезонов выступает известная российская постановщица Валерия Гай Германика.
Второй сезон «Обоюдного согласия» повествует о женщине по имени Мария, которая замужем за успешным бизнесменом Григорием. Со стороны их семья кажется идеальной, но на самом деле Григорий, несмотря на образ благотворителя, является тираном и абьюзером. Отметив очередную годовщину свадьбы, Григорий вновь атакует Марию. Вскоре после ссоры он оказывается убит кухонным ножом. Мария звонит в полицию. Подозрения падают именно на нее. Кроме того, правоохранители обнаруживают на теле Марии следи побоев, нанесенных Григорием. Это дело ведет жесткая следователь Анна, тогда как сторону Марии занимает правозащитница Ида.
Авторизация по e-mail