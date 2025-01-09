Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий во втором сезоне «Игры в кальмара»?

Сколько серий во втором сезоне «Игры в кальмара»?

Олег Скрынько 9 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Игра в кальмара» — хитовый южнокорейский сериал, выходящий на стрим-сервисе Netflix. Премьера второго сезона состоялась 26 декабря 2024 года. Новый сезон состоит из семи эпизодов. В настоящее время идет производство третьего сезона, который станет заключительным. Он будет включать шесть серий, которые выйдут 27 июня 2025 года.

Действие второго сезона разворачивается спустя три года после событий, показанных в первом. По сюжету главный герой Сон Ки-хун, объединившись с полицейским Хван Джун-хо, вынужден вновь стать участником игр на выживание, но на этот раз его цель — положить конец этому смертельному аттракциону.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Игра в кальмара
Игра в кальмара драма, мистика
2021, Южная Корея
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше