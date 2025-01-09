Сколько серий во втором сезоне «Игры в кальмара»?

«Игра в кальмара» — хитовый южнокорейский сериал, выходящий на стрим-сервисе Netflix. Премьера второго сезона состоялась 26 декабря 2024 года. Новый сезон состоит из семи эпизодов. В настоящее время идет производство третьего сезона, который станет заключительным. Он будет включать шесть серий, которые выйдут 27 июня 2025 года.
Действие второго сезона разворачивается спустя три года после событий, показанных в первом. По сюжету главный герой Сон Ки-хун, объединившись с полицейским Хван Джун-хо, вынужден вновь стать участником игр на выживание, но на этот раз его цель — положить конец этому смертельному аттракциону.
Авторизация по e-mail